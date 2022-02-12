По ряду адресов Еревана будет испытана электросирена
17:02, 12 Февраль, 2022
Как сообщили в пресс-службе мэрии Еревана, комиссия, созданная по решению мэра Еревана, с целью изучения средств оповещения населения, 15 февраля проведет испытание электросирены в Ереване
Как сообщили Арменпресс в управлении информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, адреса:
- ул. Аргишти 1,
- ул. Пароняна 40,
- ул. Терьяна 72,
- ул. Теряна 44.
"Заранее приносим извинения за возможные неудобства", - говорится в заявлении мэрии.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм