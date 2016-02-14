Анонс мероприятий на 14 февраля
17:34, Февраль 12, 2022
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 14.02-21:57 Еще одно землетрясение на армяно-грузинской границе
- 14.02-21:54 Глава МИД Италии посетит Киев
- 14.02-21:46 В Украине не обсуждают закрытие воздушного пространства
- 14.02-21:07 В Пентагоне заявили, что США сохраняют военное присутствие на Украине
- 14.02-20:46 Лондон надеется разрешить кризис вокруг Украины средствами дипломатии: МИД Великобритании
- 14.02-20:30 В Германии изучат запросы Украины по поставкам вооружений: Шольц
- 14.02-20:06 Блинкен поговорил с главой МИД Украины
- 14.02-19:54 Председатель Конституционного суда Армении принял посла РФ
- 14.02-19:33 Глава МИД РФ и действующий председатель ОБСЕ обсудят Нагорный Карабах
- 14.02-19:20 Зеленский призвал выехавших за границу депутатов вернуться на Украину
- 14.02-19:19 Спецпредставитель Армении и замглавы МИД РФ обсудили нормализацию армяно- турецких отношений
- 14.02-18:51 Слабое землетрясение на армяно-грузинской границе
- 14.02-18:35 ЕС продолжит работу по возвращению удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных
- 14.02-18:15 Состоялся телефонный разговор глав МИД Грузии и Азербайджана
- 14.02-17:44 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-02-22
- 14.02-17:43 Америабанк первым в Армении размещает зеленые облигации посредством публичного предложения
- 14.02-17:42 Азиатские индексы снизились - 14-02-22
- 14.02-17:37 Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 411,7 млн человек
- 14.02-17:37 Предстоящие на 15 февраля мероприятия
- 14.02-17:34 ОБСЕ проведет 15 февраля запрошенную Киевом встречу о ситуации у границ
- 14.02-17:26 МИД Ирана заявил об отсутствии тупика на переговорах по ядерной сделке в Вене
- 14.02-17:22 Обсуждены работа по развитию компании “Айпост” и предстоящие программы
- 14.02-17:11 Ответ США на российские предложения по безопасности не может удовлетворить Россию: Лавров
- 14.02-16:55 Срок годности вакцины Moderna продлен на два месяца
- 14.02-16:35 Дипломатические представительства Армении в Украине работают в нормальном режиме: МИД Армении
16:45, 12.02.2022
1157 просмотров Курды и таты в Азербайджане ассимилировались, но достигли высших высот власти. Давид Бабаян
12:58, 08.02.2022
1088 просмотров Своеобразный геополитический анализ президента Беларуси не имеет отношения к внешней политике Армении: МИД РА
19:42, 08.02.2022
1069 просмотров Действия Баку являются грубым нарушением постановления Международного суда ООН по временным мерам: МИД Арцаха
16:10, 12.02.2022
987 просмотров Это культурный геноцид. Глава МИД Арцаха о политике Азербайджана
13:33, 10.02.2022
939 просмотров Армен Григорян считает необходимой деятельность российских миротворцев в Арцахе до полного урегулирования конфликта