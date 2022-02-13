Временно приостановлено газоснабжение ряда населенных пунктов Лорийской и Арагацотнской областей

С целью осуществления аварийно-восстановительных работ 13 февраля с 09:00 до 18:00 часов приостановлено газоснабжение в Лорийской области: районов «Швейцарский» и «Узбекский» города Спитак; в селах Джрашен, Сарамедж, Лернаван, ООО «Меружан Ален»;

в Арагацотнской области: в городе Апаран, Нигаван, Мулки, Варденис, Чкназ, Кучак, Цахкашен, Арагац, Варденут, Араи, Апна, Лусагюх, Сараландж, Артаван, Ернджатап, Норашен, Лернаван, Цахкаовит, Садунц, Каниашир, Вардаблур, Алагяз, Рья Таза, Джамшлу, Авшен, Сипан, Гехарот, Цилкар, Лернапар, а также действующих в регионе АЗС и общественных объектов различного назначения.

Об этом Арменпресс сообщили в компании "Газпром Армения".