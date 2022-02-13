COVID-19: в Арцахе за день по результатам 430 тестов подтверждено 154 новых случая

Согласно информации, предоставленной Министерством здравоохранения Республики Арцах, по состоянию на 11:00 часов 13 февраля, за предыдущий день было проведено 430 тестов на коронавирус, по результатам которых в Арцахе было подтверждено 154 новых случая заражения, в том числе у детей.

Как передает Арменпресс, в настоящее время в Арцахе на стационарном лечении находятся 50 человек.

"Таким образом, в 2022 году было проведено 5484 тестирования, по результатам которых всего подтверждено 1645 случаев коронавирусной болезни, а также был зафиксирован 21 случай смерти в результате коронавируса.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше, а также сообщает, что населению республики необходимо незамедлительно пройти вакцинацию от COVID-19, тем самым защитив здоровье – ваше и ваших близких.

Вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Минздрава Арцаха: в рабочие дни – с 9:00-16։00 часов, в субботу – с 10:00-14:00 часов, в ГНКО «Центр вирусологии и гигиены», в районных медицинских объединениях Аскеранского, Мартунинского и Мартакертского районов», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно источнику, информация о вакцинации предоставляется с 9։00-17։00 часов по тел. 047-94-32-27.