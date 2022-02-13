В Армении ожидается погода преимущественно без осадков, 14 февраля похолодает на 2- 9 градусов

На территории Армении днем 13-го февраля, ночью 14-го февраля, 16-18 февраля ожидается погода без осадков, днем 14-го февраля, 15-го февраля в отдельных районах ожидаются осадки и туман.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения со ссылкой на Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА, ожидается северо-восточный ветер со скоростью 3-6 м/с.

Днем 13-го февраля в отдельных районах ожидается усиление ветра до 17-20 м/с.

«Температура воздуха днем 14-го понизится на 2-4 градуса, в марзах Лори, Тавуш, Сюник.

Согласно источнику, в Ереване днем 13-го февраля, 14-го февраля, 16-18-го февраля ожидается погода без осадков очью и утром 15 февраля ожидаются слабые осадки в Арцахе на 7-9 градусов»,-говорится в сообщении.