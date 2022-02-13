Самолет SkyUp сел в Кишиневе из-за запрета владельца на вход в пространство Украины

Самолет украинской авиакомпании SkyUp приземлился в Кишиневе из-за того, что владелец запретил ему входить в воздушное пространство Украины. Об этом заявила пресс-служба перевозчика.

Как передает Арменпресс, в компании пояснили, что лайнер с бортовым номером UR-SQO, летевший с Мадейры в Киев, был вынужден сесть в столице Молдавии из-за требований владельца.

"Двенадцатого февраля 2022 года лизингодатель — резидент Ирландии — сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев", — говорится в сообщении.

Отмечается, что SkyUp договорился о посадке в ближайшем к Украине аэропорту. Для 175 пассажиров организовали трансфер в Киев, всех их обеспечили питанием.

По сообщению РИА Новости, о том, что украинское воздушное пространство окажется фактически закрытым, написало издание "Страна.ua". По словам ее источников на авиарынке, 14 февраля пул крупнейших международных страховых компаний объявит о том, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной. Это означает, что все самолеты должны будут покинуть страну.

Тем не менее массовых отмен рейсов пока не наблюдается. Как свидетельствуют онлайн-табло аэропортов Борисполя, Харькова, Запорожья, Львова и Днепра, полеты выполняются по расписанию.