Ушел из жизни актер Театра музыкальной комедии Каджазун Гюрджян
15:39, 13 Февраль, 2022
Ушел из жизни заслуженный артист РА, популярный актер Государственного театра музыкальной комедии им. Акопа Пароняна Каджазун Гюрджян.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает страница театра в Facebook.
Согласно источнику, панихида по артисту состоится 15 февраля в 18: 00 часов в траурном зале рядом с церковью на Арташатской трассе (напротив ресторанного комплекса "Арарат").
Театр выразил соболезнования родным известного актера и всем любителям искусства.
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