Южная Корея и США мониторят шаги КНДР в ракетно-ядерной области

Власти Республики Корея совместно с США внимательно следят за деятельностью КНДР в ядерной сфере. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов в Сеуле представитель южнокорейского министерства объединения Ли Чжон Чжу.

"Что касается северокорейской деятельности в ракетно-ядерной сфере, мы внимательно отслеживаем ее в тесной координации с Соединенными Штатами", - подчеркнул он.

Ранее бывший заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Олли Хейнонен рассказал в интервью радиостанции "Голос Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом), что КНДР могла возобновить производство оружейного урана и плутония в ядерном комплексе в Йонбёне. По его словам, косвенные признаки этого просматриваются на спутниковых снимках центра.

В комплексе Йонбён расположены завод по обогащению урана и реактор мощностью 5 МВт, построенный специалистами КНДР в 1986 году. По оценке экспертов, за один год в нем можно получить достаточно материалов для изготовления нескольких ядерных зарядов.