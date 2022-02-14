“Новая книга” -3/22: Гурген Маари, Артур Конан Дойл, 365 сказок

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе Арменпресс выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в 2022 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Гурген Маари: Колючая проволока в цвету

У книг тоже есть своя судьбы. Судьба повести «Колючая проволока в цвету» была типичной для кбиги советского издательства, придерживавшегося стереотипов двуличной идеологии соцреализма. С одной стороны, культ Сталина подвергался критике, с высоких трибун партийных съездов разоблачались массовые репрессии, с другой стороны, ограничивалось формирование общественного мнения по этим вопросам. Именно поэтому повесть, написанная в 1965 году, вышла лишь четверть века спустя, при горбачевской перестройке, и вскоре стала одной из полярных книг у читателей. Послесловие: Григор Ачемян; Издание: “Антарес”

Переводная литература

Артур Конан Дойл: Шерлок Холмс. Этюд в багровых тонах. Знак четырех.

«Этюд в багровых тонах» и «Знак четырех» - первые два произведения о знаменитом сыщике, опубликованные между 1887 и 1890 годами.

В «Этюде в багровых тонах» мы впервые знакомимся с методом Шерлока Холмса, становимся свидетелями его встречи со своим верным другом и биографом, доктором Джоном Ватсоном. Большинство произведений о Шерлоке Холмсе повествуется от его имени.

Однако настоящий успех пришел после издания «Знака четырех». Сюжет романа своими неожиданными поворотами и чередой загадочных событий держит читателя в постоянном напряжении. Издательство “Edit Print”.

Детская литература

365 сказок. Каждый день по одной

Книга вобрала все любимые сказки, экранизированные Диснеем. В ней 365 сказок. Каждый день по одной.

Здесь и Золушка и Белоснежка, Рапунцель и Зинг-Зинг, Микки Маус и Робин Гуд, и даже Майк и Салли из корпорации монстров. Любимые сказки и истории, экранизированные Диснеем, изложены таким образом, чтобы дети не теряли интереса, и каждый день ждали новую сказку, чтобы узнать, что же случилось с их любимыми героями. Эта книга красочно иллюстрированная книга выпущена издательством “Да Винчи”; Перевод: Анна Карапетян.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.