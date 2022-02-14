NYT: рейс Лос-Анджелес - Вашингтон совершил экстренную посадку из-за дебошира

Рейс 1775 авиакомпании American Airlines из Лос-Анджелеса в Вашингтон совершил экстренную посадку в аэропорту города Канзас-Сити (штат Миссури) из-за дебошира на борту. Как передает Арменпресс, об этом в воскресенье сообщает газета The New York Times.

Как рассказали изданию свидетели, дебошир пытался проникнуть в кабину экипажа, а также покинуть салон через основной выход.

В компании газете не сообщили подробности ситуации или возможные причины инцидента. Представитель American Airlines заявила, что дебошир был обезврежен экипажем, и уточнила, что компания постарается разместить остальных пассажиров на другом рейсе.

В ФБР заявили, что подозреваемый задержан. От дальнейших комментариев в ведомстве отказались.