Пекин-2022: Фигуристке Камиле Валиевой разрешили продолжать выступления на Олимпиаде

Российской фигуристке Камиле Валиевой разрешили продолжать выступления на Олимпиаде. Как передает «Арменпресс», Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой принять участие в индивидуальном турнире на XXIV Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Ранее сообщалось, что допинг-тест российской фигуристки Камилы Валиевой оказался положительным. Тест Валииевой был положительным на чемпионате России в декабре. Она для регулирования работы сердца употребляла триметазон, запрещенный с 2014 года. Ранее стало известно, что сборная Олимпийского комитета России, завоевавшая золотые медали на Олимпийских играх в командном зачете по фигурному катанию, медалей пока не получила. Церемония награждения должна была состояться 8 февраля, но ее перенесли. Проблема в результатах допинг-тестов. Олимпийский комитет России до сих пор имеет юридические проблемы с Антидопинговой организацией. Проблема связана с результатом одной из фигуристок, сдавшей пробу перед Олимпийскими играми.

7 февраля результаты женского одиночного катания стали решающими в командных соревнованиях по фигурному катанию XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Первое место с 178,92 балла заняла россиянка Камилла Валиев. Второй стала Каори Сакамото из Японии, третья - Мадлен Шизас из Канады. В командном зачете команда Олимпийского комитета России набрала 74 очка и стала золотым призером Олимпийских игр. Такого же успеха россияне достигли на Играх в Сочи в 2014 году. Сборная США на втором месте, Япония завоевала бронзу.