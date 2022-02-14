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В Армении полную вакцинацию от COVID-19 получили 876 951 человек

В Армении полную вакцинацию от COVID-19 получили 876 951 человек

В Армении проведено 1 959 789 вакцинаций от COVID-19. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения РА.

Полную вакцинацию от COVID-19, два компонента получили 876 951 человек.

Первый компонент вакцины получили 190 345 человек.

15 539 человек получили третий, бустерный компонент.
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