В Северной Каролине самолет упал в воду

Самолет, на борту которого находились 7 человек, упал в воду у берегов американского штата Северная Каролина, спасатели ведут поиски. Как передает Арменпресс, об этом сообщает местный телеканал WCTI-TV.

Как сообщили местные власти, в воскресенье днем самолет упал примерно в 4 милях (около 6,5 километра) к востоку от побережья округа Картерет. По мнению чиновников, на борту воздушного судна находились четыре подростка и трое взрослых, включая пилота.

Береговая охрана сообщила, что самолет летел "неустойчиво", прежде чем пропал с экрана радара. На поиски были направлены две лодки береговой охраны, катер, а также вертолет.

Расследованием крушения займутся Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB).