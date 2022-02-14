В Армении за прошедший день подтверждено 695 случаев COVID-19

По состоянию на 11:00 14 февраля в Армении всего подтверждено 407 074 случая заражения COVID-19, 375 612 из которых вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 186 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 21 702 пациента.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 4 245 тестов. Подтверждено 695 случаев заболевания COVID-19, вылечились 2 306 заболевших, есть 19 летальных исходов.

Всего проведено 2 828 454 тестирования.