Можно создавать системы, но они должны быть основаны на людях, на человекоцентричности: Линдси Форбс

Линдси Форбс, член Совета директоров Америабанка и представитель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), работает в сфере коммерческого и инвестиционного банкинга уже 35 лет. В интервью Линдси Форбс представляет свое мнение о первичном размещении акций, корпоративном управлении и о других вопросах.

«Можно создавать системы, но они должны быть основаны на людях, на человекоцентричности, на правильных ценностях. Компания должна быть стабильной, но с гибким мышлением», - отмечает Линдси Форбс.