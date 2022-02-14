На встрече с послом Чехии Омбудсмен Армении подчеркнул, что азербайджанские военнослужащие нарушают требования ООН

Защитник прав человека РА Арман Татоян встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Чехии Бедржихом Копецки.

Как передает «Арменпресс», Офис Защитника прав человека сообщает, что Арман Татоян представил программы, связанные с правами детей, женщин и людей с ограниченными возможностями, с борьбой со стереотипами, с правами беженцев и просителей убежища, со свободой слова и профессиональной деятельностью журналистов и другие.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с защитой прав человека в таких сферах, как места лишения свободы (исправительные учреждения, психиатрические больницы и др.), проблемы в судебной системе из-за необоснованных задержек судебных заседаний, нарушения разумных сроков проведения процессов и другие.

Защитник прав человека отметил, что одним из главных вопросов на данный момент является обеспечение безопасности и прав человека. Он подчеркнул, что азербайджанские вооруженные силы ежедневно нарушают права приграничных жителей Армении (право на жизнь, на собственность, право на доступ к воде и т. д.), грубо нарушая требования ООН, они должны уйти, с этих территорий, чтобы гарантировать нормальную жизнь людей, необходимо создать зону безопасности.

Посол поблагодарил Армана Татояна за работу, проделанную на протяжении всего его пребывания на должности и за его важную деятельность по защите прав человека.