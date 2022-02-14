В Грузии за ночь зафиксировали еще шесть подземных толчков после сильного землетрясения

Шесть новых подземных толчков прошедшей ночью были зафиксированы в Грузии после сильного землетрясения, которое произошло в воскресенье магнитудой 6,2 у села Самеба Дманисского района. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщается на сайте Центра сейсмического мониторинга при Университете Илии.

Все шесть афтершоков произошли около села Самеба. Их магнитуда колебалась от 4,5 до 3,1. Повторные толчки в Тбилиси не ощущались.

В воскресенье, 13 февраля, в Грузии произошло землетрясение. Подземные толчки были настолько сильными, что ощущались в Тбилиси и других регионах страны. Землетрясение ощущалось и в северных районах Армении. О жертвах и разрушениях не сообщается.