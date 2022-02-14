СМИ: на военной базе в Иране произошел пожар

Пожар начался в понедельник утром на одной из военных баз в Иране. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство ISNA.

По данным агентства, возгорание возникло на вспомогательной базе в провинции Керманшах на западе страны. Причины инцидента и возможный ущерб выясняются.