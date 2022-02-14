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СМИ: на военной базе в Иране произошел пожар

СМИ: на военной базе в Иране произошел пожар

 Пожар начался в понедельник утром на одной из военных баз в Иране. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство ISNA.

По данным агентства, возгорание возникло на вспомогательной базе в провинции Керманшах на западе страны. Причины инцидента и возможный ущерб выясняются.


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