Российские и белорусские Су-30СМ отработали совместное патрулирование

Российские и белорусские экипажи истребителей Су-30СМ провели совместное патрулирование государственной границы Союзного государства в рамках учений "Союзная решимость-2022"․ Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны России.

"Экипажи истребителей Су-30СМ Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил Республики Беларусь в рамках совместного учения "Союзная решимость-2022" отработали задачи совместного патрулирования государственной границы Союзного государства", — указано в сообщении.

Отмечается, что осуществлялись как парные, так и одиночные полёты в сложных метеорологических условиях. Во время выполнения задач боевого дежурства отрабатывалось взаимодействие экипажей самолетов ВКС России и ВВС Республики Беларусь.

С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.