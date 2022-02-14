На платформе Google Arts and Culture демонстрируется один из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Армении

В сотрудничестве Комитета по туризму Министерства экономики РА и UNESCO World Heritage Review на известной платформе Google Arts and Culture создан и уже демонстрируется один из объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в Армении - Кафедральный собор и церкви Эчмиадзина Св. и Св. Гаяне и Археологический памятник Звартноц.

Как передает «Арменпресс», Комитет по туризму Армении сообщает, что в скором времени на площадке будут размещены еще два объекта всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в Армении: Монастыри Ахпат и Санаин, также Монастырь Гегард и верховья реки Азат.