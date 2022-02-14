Ответ США на российские предложения по безопасности не может удовлетворить Россию: Лавров
Ответ Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности не может удовлетворить Москву. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой государства Владимиром Путиным.
"Ответ США состоит из двух частей. Первая часть реагирует на три наши ключевые проблемы, которые мы обозначили: нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений, угрожающих нам, и в целом возвращение военной и военно-технической конфигурации в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия - НАТО, в котором впервые в этом формате прозвучала задача обеспечить неделимость безопасности, - сказал он. - По этим вопросам ответ отрицательный, он нас, конечно, удовлетворить не может".
По словам министра, Россия тщательно проанализировала полученные от США и НАТО ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
"25 января нам прислали ответы, ответ Соединенных Штатов и ответ Североатлантического альянса. Мы их внимательно изучили вместе с нашими коллегами в межведомственном формате. Ответ США прежде всего нас интересует, потому что всем понятно, кто играет главную роль в решении этих вопросов в западном лагере", - сказал глава МИД.
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