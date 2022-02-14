Обсуждены работа по развитию компании “Айпост” и предстоящие программы

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого были обсуждены работы по развитию компании “Айпост” после 2020 года и предстоящие программы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, ответственные лица отметили, что работа направлена на предоставление более комплексных услуг вместо просто почтовых услуг. За отчетный период создана модель образцового отделения, отремонтировано 26 почтовых отделений, открыты единые офисы государственных услуг в Иджеване, Гюмри, в ближайшее время откроется и в Ванадзоре.

Обеспечена также техническая оснащенность сети “Айпост”, увеличен автопарк, вследствие чего в 3 раза сокращен срок обмена почтой, осуществлена цифровая трансформация почтовых услуг. Проведена большая работа по развитию международного сотрудничества, в результате чего значительно снизились тарифы на услуги почтовой связи в Россию, Европу и США.

Для повышения качества предоставляемых услуг внедрены Haypost med, Haypost pay и другие инструменты.

Затем были затронуты капитальные вложения “Айпост”, которые будут направлены на ремонт 486 почтовых отделений, обновление автопарка и завершение цифровой трансформации.

В ходе совещания состоялся обмен мнениями о мероприятиях по обеспечению непрерывного развития “Айпост”, представлен ряд предложений и замечаний.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность политики внедрения цифровых решений, подчеркнув, что задача “Айпост” - способствовать улучшению качества жизни граждан посредством предоставления новых услуг. По словам главы правительства, компания “Айпост” должна продолжить шаги по вовлечению в электронную торговлю, что позволит проживающим даже в отдаленных районах нашим гражданам очень просто пользоваться этими услугами, учитывая широко распространенную сеть филиалов “Айпост”.

Премьер-министр поручил провести оценку государственных услуг, которые возможно будет оказывать через “Айпост”, тем самым расширив сферу деятельности последней и способствуя предоставлению более качественных услуг в более короткие сроки.