Америабанк первым в Армении размещает зеленые облигации посредством публичного предложения

Америбанк заявляет о публичном размещении именных, купонных, бездокументарных облигаций на общую сумму 8 млн. долларов США и 3 млрд драмов РА, с 14 февраля по 22 апреля, 2022г., включительно. Это первый в Армении случай размещения зеленых облигаций посредством публичного предложения.

Срок обращения облигаций составляет 27 месяцев, купонная доходность в случае долларовых облигаций установлена в 3.5%, а в случае драмовых облигаций – 9.5%. Номинальная стоимость облигаций составляет 100 долларов США и 100,000 драмов РА. Отметим также, что купонные выплаты производятся раз в 3 месяца.

Средства, вырученные в результате размещения зеленых облигаций, будут направлены на финансирование «зеленых активов». Речь идет, в частности, о проектах, которые обеспечат явные экологические достижения, способствуя переходу к низкоуглеродной, климатоустойчивой и экологически чистой экономике. Придерживаясь политики управления экологическими рисками, Америабанк продолжает наращивать портфель зеленых облигаций и финансировать проекты, направленные на разработку долгосрочных устойчивых решений.

С проспектом эмиссии, зарегистрированным Центральным банком, с дополнениями к проспекту, а также с окончательными условиями эмиссии, можно ознакомиться, перейдя по указанным ниже ссылкам:

в случае драмовых облигаций: здесь

а в случае долларовых облигаций: здесь

Отметим также, что инвесторы могут получить печатные версии проспекта эмиссии и дополнения к нему в головном офисе ЗАО «Америабанк» (адрес: РА, 0010, г. Ереван, ул. Вазгена Саргсяна, 2).

Напомним, что в 2020г. Америабанк первым в Армении выпустил и разместил зеленые облигации на общую сумму в 42 млн евро.

Америабанк – динамично развивающийся банк, который является одним из крупнейших и самых стабильных финансовых учреждений Армении с четко сформулированной цифровой повесткой дня. Америабанк – универсальный банк, предоставляющий корпоративные, инвестиционные и розничные банковские услуги в комплексном пакете. По результатам 2021г. Америабанк является лидером рынка по всем основным финансовым показателям. Активы банка превышают 1 триллион драмов РА.