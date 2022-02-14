Азиатские индексы снизились - 14-02-22

ТОКИО, 14 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.23% и составил 27079.59 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.63% и составил 1930.65 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.98% и составил 3428.88 пункта, а HANG SENG снизился на 1.41% и составил 24556.57 пункта.