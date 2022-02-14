Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-02-22

ЕРЕВАН, 14 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 14 февраля, курс доллара США сократился на 0.07 драмa и составил 478.87 драм. Курс евро сократился на 3.67 драмa и составил 541.60 драм. Курс российского рубля сократился на 0.19 драмa и составил 6.19 драм. Курс британского фунта сократился на 2.06 драмa и составил 647.19 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 68.80 драмa и составила 28192.43 драм. Цена серебра сократилась на 7.14 драмa и составила 352.49 драм. Цена платины сократилась на 63.89 драмa и составила 15750.14 драм.