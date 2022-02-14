ЕС продолжит работу по возвращению удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных

Министр обороны Армении Сурен Папикян 14 февраля принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара. На встрече также присутствовала руководитель делегации ЕС в Армении, посол Андреа Викторин.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, приветствуя гостей, Папикян поблагодарил руководство ЕС и лично посла Клаара за активные усилия по репатриации удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и представил ситуацию в Арцахе и на армяно-азербайджанской границе.

Тойво Клаар отметил, что Европейский союз готов оказать помощь в окончательном урегулировании конфликта и стабилизации ситуации, способствовать интенсификации переговоров на различных уровнях. Было отмечено, что Евросоюз продолжит работу в гуманитарной сфере, в частности, по возвращению военнопленных и пропавших без вести.

В ходе встречи стороны коснулись также других вопросов региональной безопасности.