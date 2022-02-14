Слабое землетрясение на армяно-грузинской границе

14 февраля в 18:13 по местному времени (в 14:13 по Гринвичу) сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмической защиты МЧС Республики Армения зарегистрировала землетрясение магнитудой 3.2, с географическими координатами Грузия-Армения, 41.14⁰ северной широты и 43.98⁰ восточной долготы, в 15 км к востоку от села Бавра. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, сила толчков землетрясения в эпицентре составила 4 балла.

Землетрясение ощущалось в некоторых населенных пунктах Лори и Ширака силой в 2-3 балла.