Время в Ереване: 11:07:36,   15 Февраль

Зеленский призвал выехавших за границу депутатов вернуться на Украину

Зеленский призвал выехавших за границу депутатов вернуться на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский дал депутатам Верховной рады, которые выехали за границу, сутки для того, чтобы вернуться в страну.

"И я от себя лично хотел бы попросить, чтобы в течение 24 часов, они уже туда (за границу – ред.) кого-то из своих родных привезли, чтоб они (депутаты – ред.) все-таки вернулись в государство… считаю, что они должны вернуться, иначе нам надо всем как государству, как руководству делать серьезные выводы", — как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Зеленский. Трансляцию вел офис президента Украины в Facebook.

При этом он не стал уточнять, депутаты каких партий покинули страну. Зеленский отметил, что власть, в том числе парламент, должна своим примером давать сигналы народу к единству. В частности, он подчеркнул, что его семья остается на Украине, вместе с ним.

Зеленский признался, что никак не может повлиять на бизнесменов, но по его мнению, им также не следовало уезжать из страны.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]