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Председатель Конституционного суда Армении принял посла РФ

Председатель Конституционного суда Армении принял посла РФ

Председатель Конституционного суда Армении Арман Диланян 14 февраля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе КС Армении, в начале встречи Арман Диланян отметил, что повестка сотрудничества Конституционных судов Армении и России насыщена во всех сферах, что вытекает из дружественных и союзнических отношений между двумя странами.

В ходе встречи собеседники коснулись перспектив армяно-российского сотрудничества в правовой сфере и возможности организации взаимных визитов высокого уровня между конституционными судами двух стран.


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