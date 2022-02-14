Блинкен поговорил с главой МИД Украины

Госсекретарь Энтони Блинкен провел в понедельник телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого назвал немедленным приоритетом для США поддержку усилий по деэскалации кризиса. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил госдепартамент.

"Госсекретарь подчеркнул, что, хотя немедленным приоритетом для США является поддержка усилий по деэскалации ситуации, любая дальнейшая агрессия со стороны России против Украины получит быстрый, скоординированный и сильный ответ", - сказано в пресс-релизе.

Блинкен также заверил Кулебу в поддержке США и их партнеров суверенитета и территориальной целостности Украины, включая "ее экономическую и финансовую стабильность".

Разговор глав внешнеполитических ведомств состоялся на следующий день после беседы президентов двух стран.