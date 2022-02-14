Лондон надеется разрешить кризис вокруг Украины средствами дипломатии: МИД Великобритании

Правительство Великобритании по-прежнему надеется, что сложившаяся вокруг Украины ситуация может быть разрешена средствами дипломатии. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в понедельник журналистам глава британского МИД Лиз Трасс.

"Мы полностью осознаем, что российское вторжение может начаться почти мгновенно, и поэтому британским гражданам следует покинуть Украину, однако мы также продолжаем идти по пути дипломатии и деэскалации, поэтому на этой неделе премьер-министр и я совершим серию визитов в страны Европы, и поэтому мы пытаемся убедить российскую сторону отвести свои войска от границы, так как война будет разрушительной", - сказала Трасс, ее интервью транслировал телеканал Sky News.

Она подчеркнула, что от жестких санкций, которые Лондон введет в случае якобы планируемого российского вторжения на Украину пострадают как "российские олигархи и компании по всей России", так и простые жители РФ. Она также подчеркнула, что газопровод "Северный поток - 2" не начнет работать в случае "вторжения". По ее словам, Великобритания и другие западные страны продолжают "доносить эту позицию" до российского руководства.

"Конечно, Минские соглашения надо воплотить в жизнь, но в первую очередь для этого необходимо, чтобы Россия вывела свои тяжелые вооружения с территории Украины и установила режим прекращения огня, но ни того, ни другого она не сделала, - утверждала Трасс. - Об этом я заявила министру [иностранных дел России] Сергею Лаврову на прошлой неделе".

Как добавила министр, в ходе визита в Москву она "четко обозначила, что Россия является агрессором" и заплатит высокую цену в случае вторжения на Украину. "Конечно, русским не понравилось то, что я должна была сказать, но я все равно это сказала. Я хочу, чтобы они остановились и поняли, что вторжение будет иметь крайне серьезные последствия", - утверждала Трасс.