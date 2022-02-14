В Украине не обсуждают закрытие воздушного пространства

Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов заявил, что закрытие воздушного пространства и портов сегодня не обсуждается, призвал медиа не сеять панику.

"Эти глупости, что сегодня должны были приниматься решения по перекрытию нашего воздушного пространства, по закрытию каких-то морских портов, не соответствуют действительности. Ситуация находится, еще раз, абсолютно на контроле... Мы небо наше не закрываем", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, заявил он.

Данилов добавил, что решение некоторых авиакомпаний связано с катастрофой рейса MH17.

Он также призвал медиа и депутатов не сеять панику.