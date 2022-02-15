Взрыв в Тбилиси - пострадал один человек

Причиной взрыва в одной из квартир многоэтажного дома в Дигомском массиве в Тбилиси, предположительно, стало скоплением природного газа, как передает Арменпресс, об этом сообщили Sputnik Грузия в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

Взрыв прогремел в квартире на седьмом этаже дома во вторник утром.

"В эти минуты пожар уже локализован. Ведутся работы по его ликвидации. На месте работает несколько бригад пожарных", - сказал представитель Службы.

По данным СМИ, в результате взрыва пострадал один человек. Он получил ожоги и был доставлен в больницу.