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Взрыв в Тбилиси - пострадал один человек

Взрыв в Тбилиси - пострадал один человек

Причиной взрыва в одной из квартир многоэтажного дома в Дигомском массиве в Тбилиси, предположительно, стало скоплением природного газа, как передает Арменпресс, об этом сообщили Sputnik Грузия в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

Взрыв прогремел в квартире на седьмом этаже дома во вторник утром.

"В эти минуты пожар уже локализован. Ведутся работы по его ликвидации. На месте работает несколько бригад пожарных", - сказал представитель Службы.

По данным СМИ, в результате взрыва пострадал один человек. Он получил ожоги и был доставлен в больницу.


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