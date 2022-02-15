Председатель ОБСЕ отметил особую важность встречи с Лавровым

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау в начале переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым отметил особую важность сегодняшней встречи, передает Арменпресс.

"Мой визит связан с текущим председательством Польши в ОБСЕ. Этот визит сопровождается напряженной обстановкой. Наша сегодняшняя встреча является особенно важной. Перед нами обсуждение многих вопросов, связанных с повесткой дня ОБСЕ", - сказал дипломат.

Как ранее сообщали в МИД РФ, в ходе переговоров в Москве стороны обсудят конфликт на востоке Украины, а также обменяются мнениями о деятельности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которая призвана непредвзято следить за ситуацией в самопровозглашенном Донбассе и поддерживать соблюдение прав человека и нацменьшинств на всей территории страны.