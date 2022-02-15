Никол Пашинян направил премьер-министру Сербии поздравительное послание

Премьер-министр Никол Пашинян по случаю Дня государственности направил премьер-министру Республики Сербия Ане Брнабич поздравительное послание. Как сообщили «Арменпресс» в правительстве РА, в сообщении, в частности, говорится:

«Ваше Превосходительство!

Поздравляю Вас с Днем Государственности Сербии, желаю Вам новых свершений, дружественному сербскому народу - всего наилучшего, дальнейшего укрепления основ его государственности и постоянного процветания страны.

Армения строит дружественные отношения с Сербией на основе общих ценностей и взаимовыгодного сотрудничества. Отношения между нашими странами всегда отличались особой теплотой и взаимной симпатией между двумя народами.

Я полон надежд, что совместными усилиями мы сможем добиться новых успехов и поднять наше многоплановое сотрудничество на качественно новый уровень.

Прошу принять заверения в моем глубоком уважении».