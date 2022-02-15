Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 19 049

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 19 049. Скончался 51 человек, передает Арменпресс.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 480 841 случай заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 18 409 человек, с начала пандемии – 1 289 168. Скончались 15 628.

За сутки сделано 56 531 тест, в том числе 39 936 на антиген и 16 595 ПЦР-тестов.

Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 33,7%, за последние 14 дней – 32,01%, за последние семь дней – 32,19%.

К этому времени в Грузии сделано 2 779 761 прививка от коронавируса, в том числе за последние сутки – 3 593.

В карантине в данное время находятся 10 человек, в стационарах – 6 017, в ковид-гостиницах – 1 309.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.