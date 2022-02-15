Ален Симонян направил президенту Сербии поздравительное послание

Исполняющий обязанности президента Ален Симонян по случаю Дня государственности направил президенту Республики Сербия Александру Вучичу поздравительное послание.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента РА, в послании, в частности, говорится:

«Армения придает большое значение последовательному развитию и углублению дружественных отношений с Сербией на двусторонней и многосторонней площадках. Существующие устойчивые партнерские отношения между нашими странами всегда отличались взаимным доверием и искренним стремлением к их углублению.

Убежден, что совместными усилиями мы продолжим развивать взаимовыгодное партнерство во благо наших народов».