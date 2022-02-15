Азиатские индексы снизились - 15-02-22
ТОКИО, 15 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 февраля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.79% и составил 26865.19 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.83% и составил 1914.70 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.50% и составил 3446.09 пункта, а HANG SENG снизился на 0.82% и составил 24355.71 пункта.
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