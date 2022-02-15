Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-02-22

ЕРЕВАН, 15 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 15 февраля, курс доллара США вырос на 0.42 драмa и составил 479.29 драм. Курс евро вырос на 2.20 драмa и составил 543.80 драм. Курс российского рубля вырос на 0.15 драмa и составил 6.34 драм. Курс британского фунта вырос на 2.49 драмa и составил 649.68 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 564.06 драмa и составила 28756.49 драм. Цена серебра выросла на 12.56 драмa и составила 365.05 драм. Цена платины выросла на 260.36 драмa и составила 16010.5 драм.