Время в Ереване: 11:07:36,   16 Февраль

Главы МИД Армении и РФ обсудили широкий круг вопросов

Главы МИД Армении и РФ обсудили широкий круг вопросов

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили ход реализации обязательств, взятых сторонами трехсторонними заявлениями от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Собеседники подчеркнули предпринятые шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, созданию механизмов по вопросам демаркации и делимитации.

В ходе телефонного разговора министры иностранных дел Армении и РФ коснулись сотрудничества на двусторонней и многосторонней площадках, а также вопросов региональной и международной повестки дня.

Собеседники обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]