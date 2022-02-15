Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая в Брюсселе на вопрос журналистов о том, какое развитие ситуации вокруг Украины убедило бы альянс в "деэскалации", сообщил, что, по его мнению, "деэскалация" означает "значительный и продолжительный отвод сил и тяжелой техники".

"Нам надо увидеть значительный и продолжительный отвод сил и тяжелой техники", - сказал он.

Как передает

Арменпресс

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РИА новости

, Столтенберг отметил, что альянс "видит положительные сигналы из Москвы по продолжению дипломатических усилий (в рамках диалога по безопасности в Европе - ред.)", но при этом "пока не видит деэскалацию (вокруг Украины - ред.) на земле". Он также добавил, что в НАТО ждут ответ России по предложениям альянса по безопасности и рассчитывают на продолжение встреч в рамках Совета Россия-НАТО.