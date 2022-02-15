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Посол Армении в Греции провел встречу с председателем парламентской группы дружбы с Арменией

Посол Армении в Греции провел встречу с председателем парламентской группы дружбы с Арменией

Посол Армении в Греции Тигран Мкртчян встретился с председателем группы дружбы с Арменией парламента Греции Димитриосом Макропулосом. Собеседники обсудили шаги по активизации парламентской дипломатии и сотрудничества. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал посол Мкртчян.

«В парламенте Греции провел встречу с моим хорошим другом Димитриосом Макропулосом, председателем группы дружбы с Арменией. Говорили о шагах дальнейшей активизации парламентской дипломатии и сотрудничества. Греция является стратегическим партнером Армении, и важную роль в этом играет парламентское сотрудничество», - сказал посол Мкртчян.


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