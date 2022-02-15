Расширения НАТО нет в повестке дня: Шольц

Расширение НАТО не планируется, его нет в повестке дня, по крайней мере этим не придется заниматься сегодняшним правительствам. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Расширение не планируется, оно не обсуждается, его нет на повестке дня. Этой темой нам не придется заниматься, пока мы каждый будем на своем посту", - сказал Шольц на пресс-конференции.