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Шольц заявил о готовности обсуждать отдельные пункты предложений России

Шольц заявил о готовности обсуждать отдельные пункты предложений России

НАТО и ЕС не согласны с российскими предложениями по безопасности, но есть пункты, которые можно обсуждать. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Что касается ситуации с переговорами: позиции разнятся.., но важно, что мы говорим друг с другом", - сказал Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Предложения, которые были сформулированы Россией, - мы тоже с ними не согласны, НАТО и ЕС не согласны, но и там тоже содержатся пункты, о которых мы готовы говорить и которые готовы обсуждать. Сейчас необходимо, чтобы не возникла опасная ситуация", - подытожил Шольц.


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