Цены на газ в Европе опустились почти до 800 долларов за тысячу кубометров

Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе опустились почти до 800 долларов, минутами ранее падали на 17%, а сейчас снижаются более чем на 13%. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В 17:45 мск контакты стоили чуть выше 860 долларов на ICE Platform, а в 17:56 мск резко упали до 806,2 доллара. Пока это ценовой минимум торгов — на 17% ниже расчетной цены накануне, 943,7 доллара. В 18:07 мск котировки падали на 13,5%, до 816,7 доллара.

Несколькими часами ранее цены ускорили темпы снижения на фоне ослабления геополитических опасений.