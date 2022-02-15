Лавров и Блинкен провели телефонный разговор

По американской инициативе 15 февраля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, с российской стороны была подчеркнута необходимость продолжения совместной работы, как об этом условились президенты В.В.Путин и Дж.Байден в телефонном разговоре 12 февраля, в контексте переданных США и НАТО предложений по гарантиям безопасности. С.В.Лавров особо отметил недопустимость агрессивной риторики, нагнетаемой Вашингтоном и его ближайшими союзниками, призвав к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных Россией вопросов с акцентом на принцип неделимости безопасности.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях.