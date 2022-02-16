Для получения убежища в Армении, в числе прочих, обращались и граждане Турции и Азербайджана

В 2021 году в Государственную миграционную службу Армении для получения убежища в Армении обратились 260 человек. Государственная миграционная служба в ответ на запрос «Арменпресс» предоставила соответствующую информацию.

В 2021 году для получения убежища в Армении обратились 118 граждан Ирана. 35 обращений были приостановлены или прекращены, 42 гражданина Ирана получили отказ. 40 граждан Ирана подали заявление на получение статуса беженца. Статус беженца 3 граждан был прекращен.

После граждан Ирана в 2021 году больше всего убежища просили граждане Ирака - 52 человека, приостановлено или прекращено 4 обращения, статус беженца получили 9 граждан.

В прошлом году 27 граждан Сирии подали прошение о предоставлении им убежища. Прошения 2 граждан Сирии были приостановлены или прекращены, 20 из них получили статус беженца.

В 2021 году для получения убежища в Армении обратились 14 граждан Кубы, 2 обращения были приостановлены или прекращены, 7 получили отказ, 1 человек получил статус беженца.

Прошение о предоставлении убежища в Армении в 2021 г. подали 7 граждан России, 1 прошение было приостановлено или прекращено, 4 было отклонены.

В 2021 году 6 граждан Турции обратились для получения убежища в Армении, обращение 1 человека было приостановлено или прекращено, 1 - отклонено, 3 гражданина получили статус беженца.

В 2021 году обращение одного гражданина Азербайджана, подавшего заявление о предоставлении убежища, было приостановлено или отклонено, двум гражданам Азербайджана было отказано в предоставлении убежища.

За убежищем в течение года также обращались также граждане Китая, Украины, Иордании, Грузии и других стран.

Таким образом, по итогам 2021 года из 260 граждан, обратившихся за предоставлением убежища, приостановлено или отклонено 69 обращений, отказано 67 лицам, ищущих убежища, 78 человек получили статус беженца. Статус беженца прекращен у 10 человек. Примечательно, что в 2021 году предоставления убежища в Армении просили значительно больше граждан, чем в 2020 и 2019 годах.