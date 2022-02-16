В ряде районов Армении идет снег

По состоянию на утренние часы 16 февраля в Гаваре, Чамбараке, Туманяне, Степанаване, Севане, Иджеване, Ноемберяне, Тавуше и Горисе идет снег.

Как сообщили «Арменпресс» в Дорожном департаменте, на участке дороги Алидзор-Татев местами гололедица.

Перевал Варденяц труднопроходим для транспортных средств с прицепом. Водителям транспортных средств с прицепом рекомендуется использовать на колесах противоскользящие цепи.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.

Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.