Парламент Республики Арцах единогласно принял в первом чтении проект Закона «Об оккупированных территориях»

Национальное собрание Республики Арцах единогласно приняло в первом чтении пакет проектов Законов «Об оккупированных территориях» и О внесении дополнения в Гражданский кодекс.

Как передает «Арменпресс», за пакет проектов проголосовали все 31 депутаты, присутствующие на заседании.

Проект закона определяет правовой статус территорий, захваченных вследствие военной агрессии Азербайджана против Республики Арцах в 1991-1994 годах, в 2016 году и в 2020 году, при непосредственном участии Азербайджанской Республики и иностранных вооруженных террористов. Определяет их особый правовой режим, особенности деятельности органов государственного управления и местного самоуправления, организаций, а также отношения, связанные с защитой прав человека, гражданских прав и свобод, а также прав и интересов юридических лиц.

Оккупированными территориями, согласно законопроекту, считаются территории, отмеченные в Законе об административно-территориальном делении Нагорно-Карабахской Республики *, **, *** звездочками, и оказавшиеся под контролем Азербайджана: районы, общины и населенные пункты, а также земли и водные ресурсы, находящиеся на территории этих районов.

Населенные пункты, отмеченные одной *, оккупированы Азербайджаном в результате военных действий 1991-1994 годов, отмеченные двумя ** и тремя ***, оккупированы Азербайджаном в результате военных действий, развязанных против Республики Арцах 27 сентября 2020 года.

В проекте отмечается, что въезд, выезд и передвижение иностранных лиц на оккупированных территориях разрешается только в порядке, установленном законодательством Республики Арцах. Нарушение этого порядка влечет ответственность, установленную законодательством Республики Арцах.

Любая хозяйственная деятельность на оккупированных территориях, включая деятельность, требующую лицензии, разрешения, регистрации, и любое строительство осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Арцах. Нарушение этого порядка влечет ответственность, установленную законодательством Республики Арцах.

Доходы, имущество и средства, полученные в результате любой хозяйственной деятельности, осуществленной с нарушением законодательства Республики Арцах на оккупированных территориях, а также построенные в результате строительства здания являются незаконными и приводят к последствиям, установленным законодательством Республики Арцах.