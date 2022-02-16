При посредничестве Генпрокуратуры Армении пресечено выселение гражданина РА из РФ в Азербайджан: он вернулся в Армению

В результате эффективного сотрудничества между генеральными прокуратурами Республики Армения и Российской Федерации предотвращено ошибочное выселение гражданина РА, родившегося в Азербайджане, в Азербайджанскую Республику.

Как сообщили «Арменпресс» в Генпрокуратуре Армении, учитывая то обстоятельство, что лицо совершило административное правонарушение на территории РФ, суд принял решение об административной ответственности и депортации с территории РФ.

В вводной части соответствующего решения суда РФ о привлечении к административной ответственности и административной депортации суд ошибочно отметил, что лицо является гражданином Азербайджанской Республики, и была реальная угроза его депортации в Азербайджан.

Несмотря на то, что Генпрокуратура РА не имеет никакого отношения к процессу депортации, незамедлительно были приняты меры по приостановлению процесса, привлечению к решению этой проблемы Генеральную прокуратуру РФ и государственные уполномоченные органы РА.

При содействии Генпрокуратуры РФ проблема была представлена вниманию суда, принявшего вышеуказанное решение. И в сжатые сроки соответствующим дополнительным решением суд изменил неточность в своем решении, и лицо было возвращено в Армению.